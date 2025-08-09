Exigen les reparen calle dañada por aguas negras

Residentes de la calle Villas de Esmeralda solicitan la intervención de las autoridades para recuperar su vialidad, la cual quedó visiblemente deteriorada tras una fuga de aguas residuales que persistió por alrededor de cinco años. El constante escurrimiento provocó la proliferación de maleza y la formación de cúmulos de lodo que, al solidificarse, ahora dificultan el tránsito vehicular y peatonal.

En el cruce de la calle Plata con Villas de Esmeralda, el terreno presenta un hundimiento considerable como consecuencia del líquido que emanaba de la alcantarilla dañada. Los vecinos señalan su preocupación, ya que, tras el desgaste del suelo, surgió una nueva fuga de lo que aparenta ser agua potable, la cual estiman podría estar relacionada con el mismo problema.



