Padecen un mes entre aguas negras pestilentes

La colonia Fuenes Sección Lomas no podía ser la excepción y ahí también se registra una fuga de aguas residuales que recorren varias cuadras del asentamiento humano. El problema tiene ya casi un mes y vecinos piden solución inmediata.

El brote de aguas fétidas, llega hasta la avenida Independencia con bulevar Río San Juan y recorre varias arterias incluida la Oriente 1 y la Sur Tres.

El derrame ocurre en la avenida Independencia, pero también en otro punto que está ubicado en la calle Oriente 1 y en éste último caso proviene de una toma sanitaria que se localiza en uno de los domicilios particulares.

El agua mal oliente ya tiene desesperadas a las familias que tienen su vivienda por las calles por donde circulan las residuales, por lo que están haciendo un urgente llamado a las autoridades municipales y de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) para que envíen cuadrilla y equipo para desazolvar alcantarillas y la toma sanitaria en mención.

Esta es otra de las arterias por las que las aguas negras circulan y familias demandan solución inmediata.

Liliana Solares, quien acudió a visitar a un familiar de la avenida Independencia, demandó la intervención de alguna autoridad porque realmente para quienes viven aquí, es muy riesgoso vivir en esas condiciones de antihigiene ambiental, pues además con la pestilencia que emana de las aguas negras, se pone en riesgo la salud de las personas.

Consideró que ya transcurrió tiempo suficiente para que se aboquen a la reparación pertinente y por tanto no deben esperar más para actuar en éste y en otros casos más pues se sabe que hay más problemas de esta naturaleza en varias colonias de Reynosa.



