Aguas estancadas cambian de color verde por la lama

Aguas estancadas de color verde por la lama que contienen, se registran en algunas calles y colonias, a consecuencia del incremento en las lluvias, lo que pone en grave riesgo la salud de la población.

El sitio insalubre y contaminante se encuentra en la calle Manzanillo, una de las vialidades aledañas al bulevar Alvaro Obregón.

Con el calor que aún se registra en esta temporada, los metidos olores representan grave amenaza para las personas, en especial para los niños y adultos mayores, quienes corren más riesgo al cruzar por estos lugares.

Comerciantes y prestadores de servicios informaron que ya no soportan el foco de contaminación, y que por tratarse de una área estancada las aguas verdes en lugar de desaparecer aumentan con las precipitaciones pluviales que se han dado en las últimas semanas.

Ante ello, hicieron un urgente llamado a las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria No. 4 del sector salud, para buscar la forma de resolver este encharcamiento de aguas verdosas, como les llaman los vecinos.

Las personas afectadas indicaron que ni siquiera pueden estacionar sus automóviles, porque ni siquiera hay forma de bajarse o subirse del carro, y que aparte de esto por el agua estancada sigue deteriorándose más el pavimento que de por si está destruido.



