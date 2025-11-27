El aguacate y papa, los más baratos que nunca

Precios muy accesibles para las familias se registran en Reynosa, al menos en la papa y el aguacate.

El aguacate registra esta semana un precio por debajo del promedio habitual, alcanzando los 27 pesos con 80 centavos por kilogramo.

Además, la papa se encuentra a 10 pesos con 80 el kilogramo, otro producto básico con una reducción notable en su precio, aunque este producto se limita a la compra solo de 4 kilos por persona con el fin de evitar acaparamiento y permitir el acceso equitativo para mayor número de clientes.

¿Cuál es la tendencia de precios en Reynosa?

El costo del aguacate se encuentra más accesible en comparación con semanas anteriores, cuando su valor había superado los 60 pesos y hasta los 79 pesos por kilo.

El precio del kilo de papa normalmente ronda entre los 17 y 18 pesos, hasta los más de 20 pesos, por lo que el costo de 10 pesos con 80 centavos por kilo lo hace muy accesible.

¿Cómo afecta esto a las familias de Reynosa?

Familias aprovechan la compra de estos productos económicos, ya que por ejemplo, adquirir el aguacate es un lujo que no todos se pueden dar ante la carestía.