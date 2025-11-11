Estables, los precios del aguacate y limón

Pese a la situación de inseguridad que se vive en zonas productoras de aguacate y limón en el país, la Central de Abastos de Reynosa informa que los precios de estos productos se mantienen estables en la región y hay abasto suficiente.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, comentó que, aunque se han identificado dificultades en estados productores del centro y sur del país, estos problemas no han tenido repercusión directa en el abasto ni en los precios locales. "Nos hemos dado cuenta por los medios que hay problemas más que todo de inseguridad, tanto en la producción como en la comercialización algunos productos como es el limón y el aguacate, esto afortunadamente no ha tenido repercusión en nuestro mercado", dijo.

Detalló que el aguacate actualmente se vende entre 40 y 60 pesos el kilo, lo que representa una disminución significativa en comparación con los precios de meses anteriores, cuando no bajaba de los 100 pesos. Este lunes el precio del aguacate fue de 42 pesos en centros comerciales.

En el caso del limón con semilla, su precio este lunes fue de 28 pesos con 80 centavos por kilo y el limón sin semilla a 35 pesos con 90 centavos, este último que es su rango habitual.

"Normalmente son productos que se recurre a los mercados de centro y sur del país, en la zona que nos corresponde a nosotros que nos abastecemos del área de Monterrey", destacó.

González Cavazos agregó que, aunque existe una marcada diferencia entre los precios de origen y los que llegan al consumidor, esta situación responde a factores del mercado y no a incrementos recientes en la zona.

"Sí hablan de una diferencia de precios entre el productor hasta el consumidor muy marcada, pero es situación del mercado, afortunadamente no se ha visto incrementos, no nos hemos visto muy afectados", recalcó.



