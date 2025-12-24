Miles de litros de agua se desperdician en la Ribereña

Habitantes de la colonia Ribereña en la ciudad de Reynosa, expresaron su creciente preocupación ante una problemática que afecta a su comunidad desde hace varios días y que, hasta el momento, no ha sido resuelta. Se trata de una fuga constante de agua potable que ha provocado un considerable desperdicio del recurso, situación que resulta especialmente alarmante en medio de la escasez de agua que enfrenta actualmente la ciudad.

De acuerdo con los vecinos, el problema se localiza en la calle Antonio Rodríguez, específicamente en el tramo comprendido entre las avenidas Juan B. Tijerina y Lauro Aguirre. En ese punto, el flujo continuo de agua ha generado un evidente hundimiento del pavimento, lo cual representa un serio riesgo para peatones, automovilistas y residentes que transitan diariamente por la zona.

En este acercamiento se puede apreciar la magnitud del problema que puede causar un socavón si no se atiende.

RIESGOS DE UN SOCAVÓN

Los habitantes advierten que, de no atenderse de manera oportuna, la afectación podría agravarse y derivar en la formación de un socavón, lo que ocasionaría daños mayores a la vialidad y pondría en peligro la integridad de quienes circulan por el lugar. Asimismo, señalan que el problema no solo impacta la infraestructura urbana, sino que también refleja una pérdida innecesaria de agua potable.

Ante esta situación, los vecinos hacen un llamado urgente a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) para que envíe una cuadrilla técnica a evaluar y reparar la fuga. Consideran indispensable la intervención inmediata de las autoridades municipales, con el fin de poner fin al desperdicio del recurso, garantizar la seguridad vial y evitar consecuencias más graves para la comunidad.



