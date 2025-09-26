Hay suficiente agua para cultivos de riego

El bajo nivel de almacenamiento de agua que registran las presas La Amistad y Falcón no pone en riesgo los riegos de tierras de cultivo porque el líquido que se destina a ese renglón proviene de la presa Marte R. Gómez y del Río Bravo, dicen agricultores de Reynosa.

En la actualidad el contenido de agua en esta última presa es de buen porcentaje y seguramente habrá suficiente para cubrir sin mayor problema los cuatro riegos, uno de asiento y tres de auxilio, informó Alfonso Longoria García, presidente de la AMPP (Asociación Municipal de Propietarios Rurales).

Sin embargo, ayuda en mucho el hecho de que puedan producirse precipitaciones pluviales previo al inicio del próximo ciclo agrícola de temprano, en el caso de las tierras de riego.

Pero serán más benéficas para quienes siembran tierras de temporal, porque estos dependen directamente de lo que pueda caerles del cielo para que cuenten con humedad suficiente sus tierras de manera que les sea garantía de alguna manera para primero tener un buen arranque en sus siembras.

NO HAY APOYOS

Pese a los reiterados intentos hechos ante instancias gubernamentales por lograr un apoyo a la comercialización para los productores de maíz, al final de cuentas todavía no se ha logrado nada al respecto.



