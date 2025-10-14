Agricultores y ganaderos presentes en manifestación

Dirigentes del sector agrícola y ganadero de Reynosa confirmaron su asistencia y participación en la manifestación pacífica que se llevará a cabo éste martes 14 de octubre en la vecina ciudad de Río Bravo.

A nivel nacional se realizará una acción similar, con el propósito de visibilizar la crisis que atraviesa el sector agropecuario así como también para exigir políticas públicas que garanticen rentabilidad y apoyo al productor.

La actividad en cuestión dará inicio a partir de las 10:00 Horas en las oficinas de la Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Río Bravo, A.C.

Por su parte Alfonso Longoria García, presidente de la AMPR Reynosa así como José Humberto Cantú López, dirigente de la Asociación Ganadera Local, confirmaron su asistencia y participación en la manifestación de protesta referida.

Ambos coincidieron en la necesidad de que el gobierno disponga para el campo los apoyos que tanta falta hacen para reactivar la producción tanto de granos así como de carne.







