Anuncian agricultores una tregua de dos días

Aunque anuncian productores de granos, maíz, sorgo y frijol que por lo pronto se dará una tregua al gobierno federal, pero que de no haber precios justos, se manifestarán en aduanas y podrían tomar los puentes internacionales de Matamoros a Tijuana, Baja California Norte, hasta el momento no hay nada en concreto en cuanto a aplicar ese tipo de medidas de presión.

"Lo de la toma de cruces internacionales lo escuchamos en una declaración de Baltazar Valdez Armenta, líder de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa y precisamente eso fue lo que comentó", dijo Gabriel Armendáriz Escobedo, presidente del Comité Campesino de Reynosa.

Por el momento, la Asociación Municipal de Propietarios Rurales de la vecina ciudad de Río Bravo en aviso importante hace saber que de momento darán una tregua los días uno y dos de noviembre pero que para el tres del mismo mes, se espera tener una respuesta favorable a las peticiones planteadas, de lo contrario y a propuesta del Frente Nacional para el Rescate del Campo, se manifestarán en las aduanas de toda la frontera norte.



