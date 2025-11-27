Seguirán los bloqueos si no hay soluciones

Agricultores de Río Bravo y Reynosa siguen en espera de una solución definitiva al problema de los precios de sus cosechas y aseguran que mantendrán los bloqueos en el puente internacional Reynosa-Pharr hasta en tanto no tengan una respuesta favorable por parte del gobierno federal y llamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que de manera directa atienda el problema.

De no haber algún anuncio favorable de parte del gobierno federal hoy o mañana temprano, el bloqueo a los carriles de exportación de productos o mercancía diversa hacia Estados Unidos, continuará hoy jueves, anunciaron los manifestantes, quienes llevaron un gran asador para preparar pollo, tamales, salsas y demás que degustó el grupo de agricultores.

"Aquí seguimos y con este día -miércoles-, ya suman tres días y bueno, pues vamos a darle para adelante porque no hay vuelta de hoja, nuestras exigencias son legítimas así como el movimiento que estamos llevando a cabo. Aquí no hay partidos políticos, ni colores, aquí la lucha es genuina y es válida", dijo categórico Héctor Peña De León, uno de los voceros de los manifestantes.

Precisamente el martes de esta misma semana, se tuvieron conversaciones con funcionarios de alto nivel del ramo de Agricultura y de otras áreas más, pero tampoco se llegó a acuerdo satisfactorio alguno para los productores del campo.

"Se nos ha hablado de parte de nuestros representantes nacionales del Frente Nacional para el Rescate del Campo que habrá nuevas acciones más enérgicas para hacernos escuchar ante el gobierno federal y vamos a estar en espera de que se nos haga saber cuáles serán las acciones para ponerlas en marcha", indicó uno de los representantes del grupo manifestante.

Los agricultores llegaron al área donde mantienen el bloqueo, alrededor casi al filo de las 11:00 Horas y afirmaron se mantendrán ahí hasta en horas de la noche.

DEJAN PASAR

Se acordó hacer una pequeña pausa para permitir el paso de camiones, 25 del lado del viaducto Luis Donaldo Colosio y otro tanto provenientes de otro carril, pero posteriormente volvió a cerrarse el paso.

Agradeció Peña De León, a quienes participan en el movimiento, por su inquebrantable apoyo y los conminó a seguir adelante porque esta es una lucha no sólo de nosotros, sino de todos los mexicanos.

Los manifestantes hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que personalmente atienda la demanda de los productores de granos.