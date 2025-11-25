Advierten con más cierres

Bloquean puente internacional Reynosa-Pharr grupo de agricultores cansados de falsas promesas y aseguran volverán mañana al mismo lugar de no obtener una respuesta favorable de parte del gobierno federal. También afirman que la protesta es apolítica y que nadie los patrocina y que los gastos derivados de las protestas corren por cuenta y riesgo de los propios manifestantes.

Filas de camiones con mercancía de exportación se vieron en los accesos al puente internacional Reynosa-Pharr.

“Aquí estamos desde el filo del mediodía, no nos quedó de otra mas que recurrir a éste tipo de medidas de presión y seguimos en espera de que se nos dé una contestación a nuestras demandas de precios justos a nuestras cosechas de maíz, sorgo y trigo así como de otros productos más que venemos produciendo desde hace muchos años”, dijo Héctor De León Peña, uno de los dirigentes del movimiento que llevan a cabo en coordinación con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

“Y así como ocurre en estos momentos en otros, muchos puntos de la república mexicana, así también tenemos que hay cierres de la autopista Matamoros Reynosa, el puente internacional de Nuevo Progreso, tramo carretero más allá de Díaz Ordaz, en el Km 30, carretera a Monterrey, también, entre otras carreteras federales más de la región”, añadió.

Los vehículos ligeros, de la ciudadanía así como autobuses de pasajeros, tienen paso libre.

“Aquí estamos, no nos quedó de otra más que venir a cerrar los carriles del puente para que el gobierno federal nos escuche y nos de en definitiva una solución a nuestra demanda de precios justos para nuestras cosechas”, dijo Héctor de León Peña.

Y LO CERRARON

En esta ocasión, los manifestantes prefirieron cerrar los carriles de acceso del referido cruce internacional, sin llegar hasta los portones metálicos.

Medio kilómetro antes de llegar a ese lugar, estacionaron varias camionetas pick up, con lo que no permitieron el paso de pesadas unidades de carga con mercancía de exportación.

Esta vez los camioneros no se acercaron al lugar donde se instaló el cierre de la vialidad, como la vez anterior.

Elementos de la Guardia Nacional y Estatal se mantuvieron a la expectativa a corta distancia del grupo de manifestantes.

¿Qué exigen?

Precios justos para maíz, sorgo, trigo y otros cultivos.

Atención real y soluciones inmediatas por parte del gobierno federal.

Fin a las mesas de diálogo que —afirman— no han generado resultados.

Características de la protesta

Los productores aseguran que es apolítica, sin patrocinadores.

Cada manifestante cubre sus propios gastos.

Coordinación con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

Afectación actual

Bloqueo parcial del puente internacional Reynosa-Pharr.

Paso restringido a camiones de carga; autos y autobuses siguen circulando.

Guardia Nacional y Estatal permanecen vigilantes en la zona.

Por qué importa

El cruce Reynosa-Pharr es uno de los principales puntos de exportación hacia Estados Unidos. Un bloqueo prolongado podría afectar cadenas de suministro, comercio binacional y traslado de mercancías agrícolas y de otros sectores.