Promueve IMSS uso de herramientas electrónicas

El Instituto Mexicano del Seguro Social invita a la población derechohabiente a programar con anticipación su cita con el médico familiar, a fin de garantizar una atención oportuna, organizada y de calidad en las Unidades de Medicina Familiar.

Lidia Treviño de León, encargada de la jefatura de prestaciones médicas del IMSS, comentó que se ofrecen diversas opciones para agendar una consulta, adaptadas a las necesidades de cada persona y orientadas a facilitar el acceso a los servicios médicos.

"Se exhorta a actuar con responsabilidad y cancelar o reprogramar citas con anticipación para liberar espacios para otros derechohabientes", dijo.

Señaló que el IMSS ofrece diferentes métodos para agendar tu cita, entre los cuales se incluyen las siguientes: aplicación IMSS Digital disponible para dispositivos móviles Android y iOS, que permite agendar, consultar o cancelar citas de forma rápida y sencilla, el portal web institucional sección "Trámites y Servicios", para realizar el trámite de manera segura y el asistente virtual -Chatbot IMSS- disponible en el sitio web del Instituto y en sus canales oficiales de mensajería.

De la misma forma, hay Módulos TAOD ubicados en cada unidad médica, donde personal capacitado brinda orientación y apoyo directo, así como ventanilla de archivo de la UMF como opción presencial para quienes no utilizan medios digitales.

La encargada de la jefatura de prestaciones médicas del IMSS, invitó a la población derechohabiente a hacer uso de estas herramientas, las cuales contribuyen al orden y eficiencia en la atención médica, reduciendo los tiempos de espera.

FÁCIL Y RÁPIDO

Para resolver dudas o recibir orientación, los afiliados pueden llamar al número gratuito 800 623 23 23, opción 1 derechohabientes, donde se brinda atención personalizada.