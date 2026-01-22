Combate a la corrupción seguridad y obra pública

Con el inicio de un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso del Estado, el diputado Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Poder Legislativo de Tamaulipas, delineó los principales ejes de trabajo que marcarán la agenda parlamentaria en los próximos meses, destacando acciones en materia de combate a la corrupción, seguridad pública, obra pública y atención directa a la ciudadanía, particularmente en Reynosa.

¿Cuáles son las prioridades del nuevo periodo legislativo?

En entrevista para El Mañana de Reynosa, el legislador subrayó que este cuarto periodo de sesiones, correspondiente al segundo año legislativo, representa una etapa clave para consolidar reformas estructurales impulsadas desde el Congreso, en coordinación con el Poder Ejecutivo, pero con pleno respeto a la división de poderes.

—Iniciamos ya el cuarto periodo de sesiones ordinarias de esta Legislatura 66, que corresponde al segundo año legislativo. Hace unos días tuvimos la primera sesión ordinaria y una de las prioridades más importantes es la elección del fiscal anticorrupción, prevista para el lunes 26 de enero. Este cargo es fundamental porque el fiscal anticorrupción será el encargado de perseguir los delitos cometidos por quienes abusaron del poder. Es una vacante muy relevante y el Congreso asumió el compromiso desde diciembre de que, a finales de enero, Tamaulipas contaría con esta figura clave para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

Acciones legislativas en Reynosa y su impacto

Además del tema anticorrupción, ¿qué proyectos se analizan para Reynosa y el estado? —En el caso específico de Reynosa, estamos analizando una solicitud de crédito para obra pública que envió el municipio. Este esquema forma parte de un programa impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de Banobras, y que ya ha sido aprovechado por otros municipios. El Congreso revisará este planteamiento con responsabilidad, evaluando su viabilidad y su impacto, porque de aprobarse significaría más inversión y más obra pública para la ciudad. Además, en febrero realizaremos nuestra cuarta sesión itinerante, los días 10 y 11 en Matamoros, como parte del compromiso de llevar el Congreso al territorio y escuchar directamente a la ciudadanía.

En términos generales, ¿cuáles considera que han sido las iniciativas más relevantes de esta Legislatura? —Todas las iniciativas tienen su importancia, porque responden a distintas necesidades sociales. Sin embargo, sin duda, la transformación del Poder Judicial es uno de los logros más trascendentes de esta Legislatura. A partir de una iniciativa del gobernador, las diputadas y los diputados construimos desde cero un proyecto para transformar el Poder Judicial y permitir que ahora sus integrantes sean electos por el pueblo. Es un cambio histórico que quedará marcado en la historia de Tamaulipas.

También hemos trabajado de manera constante en temas de Seguridad Pública, en coordinación con el Poder Ejecutivo. El presupuesto aprobado recientemente contempla acciones prioritarias, como la construcción de estaciones seguras cada 25 kilómetros en la región ribereña, con el objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad en zonas que lo necesitan.

Relación del Congreso con otros poderes y la oposición

¿Qué acciones legislativas han tenido impacto directo en Reynosa? —En Reynosa hemos impulsado diversos temas. Un ejemplo fue la condonación de cuotas municipales a comerciantes informales, como medida de apoyo tras las inundaciones que afectaron a la ciudad. Fue una reforma al reglamento que permitió aliviar la carga económica de muchos ciudadanos. También se aprobó el presupuesto municipal enviado el año pasado, sin modificaciones, al considerarlo adecuado. A la par, hemos gestionado acciones como la limpieza del Parque Cultural y estamos trabajando en el tema de la laguna, que presenta problemas y requiere coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal. Como diputado de Reynosa, procuro estar permanentemente en el territorio, atendiendo gestiones y escuchando a la ciudadanía semana con semana.

¿Cómo describe la relación del Congreso con los otros poderes y con la oposición? —Con el Poder Ejecutivo tenemos una relación de comunicación, coordinación y respeto. Podemos ser poderes distintos, pero no somos poderes distantes. Hoy contamos con un gobernador respetuoso de la división de poderes, algo que no siempre ocurrió en el pasado. En cuanto a la oposición, hemos logrado acuerdos importantes. Desde el inicio, como presidente de la Junta de Gobierno, les extendí la mano al diálogo. Ha habido debates, pero siempre con respeto, y eso ha permitido incluso votaciones por unanimidad. Hoy el Congreso de Tamaulipas es reconocido a nivel nacional por su productividad y cercanía con la sociedad.

Más allá del trabajo legislativo, ¿cómo es su contacto con la ciudadanía en Reynosa? —El trabajo no termina en el Congreso. Atendemos reuniones, gestiones sociales y actividades en colonias. También realizamos acciones comunitarias, como apoyos a casas hogar, donaciones y eventos sociales, donde mi esposa Verónica participa de manera muy activa. Tratamos de estar presentes en diferentes sectores de la ciudad, escuchando y acompañando a los ciudadanos en sus necesidades.

¿Cuáles son las principales demandas que le plantean los reynosenses? —Principalmente temas de drenaje, pavimentación y alumbrado público. También solicitudes de apoyos médicos, como sillas de ruedas, muletas, y apoyo para materiales escolares. Siempre buscamos canalizar estas peticiones y ayudar dentro de nuestras posibilidades. ¿Cómo puede la ciudadanía hacerle llegar sus solicitudes? —A través de mis redes sociales: Facebook, TikTok e Instagram, como Humberto Prieto Herrera. Yo personalmente reviso y contesto los mensajes, y damos seguimiento a cada petición.

Para concluir diputado, su nombre ha sido mencionado en torno a una posible candidatura a la alcaldía de Reynosa. ¿Qué responde a esos señalamientos? —Es un honor que te consideren, pero hoy mi responsabilidad es muy clara. Ocupo una posición muy importante como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso y no podemos distraernos con intereses personales, encuestas o rumores. El tiempo actual es Tamaulipas. Hay que trabajar, coordinarnos con los poderes y con el gobernador para que al estado le vaya bien y la transformación continúe avanzando. Todo llegará a su tiempo.





