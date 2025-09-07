Septiembre no despega en central de autobuses

En la central de autobuses, el inicio de septiembre no ha traído un aumento significativo en la afluencia de pasajeros, contrario a lo ocurrido en años anteriores cuando el regreso a clases impulsaba la actividad comercial y de transporte.

María López, vendedora en uno de los locales de la central, comentó: "Las ventas están bajas porque la gente que regresó de vacaciones todavía no aumenta su gasto con nosotros."

Por su parte, José Ramírez, conductor con varios años en el sector, describió la situación actual: "La competencia es mucha, cada día ingresan más unidades a trabajar, y eso nos tiene saturados." Esta saturación afecta tanto las tarifas como las ganancias de los transportistas.

Héctor González, otro conductor, comentó además que la baja en las ventas no se limita a septiembre, sino que el año en general, incluso agosto, no ha sido favorable para el comercio en la central. "No solo este mes, sino todo el año nos ha ido mal, agosto estuvo igual de bajo," dijo, reflejando la percepción de que la recuperación económica tarda en llegar y que el regreso a clases no está impulsando la actividad como se esperaba.

Sobre la reciente regularización de vehículos americanos, Ramírez explicó que, aunque no ha tenido un gran impacto, una parte de los usuarios ha comenzado a utilizar esos carros para viajar y compartir el costo juntos "entre varios en un solo carrito."

Ante la posibilidad de que la situación económica empeore, Ramírez mostró preocupación por las pocas opciones disponibles para los conductores nuevos: "Si sigue así, a los que apenas comienzan les va a estar peor." La saturación del mercado limita la estabilidad de ingresos.

Este panorama refleja las dificultades a las que se enfrentan quienes dependen del transporte y el comercio informal en la zona. Aunque septiembre debería ser un mes favorable, la realidad demanda paciencia y adaptación.