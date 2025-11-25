Pega a la construcción bloqueo de productores

Las manifestaciones que iniciaron este lunes por productores agrícolas y transportistas en los accesos carreteros de Reynosa podrían generar afectaciones directas al sector comercial y a la industria de la construcción, advirtió Roberto Avilés Arispe, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Reynosa, quien exhortó a las autoridades federales a intervenir para evitar que el bloqueo se prolongue.

Avilés explicó que, aunque la protesta se organizó con anticipación, la detención del tránsito y del transporte de carga impacta de inmediato en el traslado de materiales, elemento crucial para la continuidad de las obras en la ciudad. "Dejar de trabajar un día en el traslado de materiales nos afecta, y si se prolonga, la afectación será mayor. Exhortamos a las autoridades a tomar cartas en el asunto y buscar soluciones, pues la agricultura y el transporte son sectores muy importantes para México", señaló.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El presidente de la CMIC coincidió con los reclamos del sector transportista, quienes se sumaron a la manifestación ante la falta de respuesta federal para mejorar las condiciones de seguridad en carreteras, donde operadores son víctimas constantes de delitos. "El no poder movernos con seguridad en carretera, sobre todo de noche, nos afecta a todos: comercialmente, turísticamente y en el día a día. Ellos lo viven aún más, porque pasan prácticamente su vida en las carreteras", detalló Aviles.

Dijo que, a pesar de que en Tamaulipas se han anunciado estaciones seguras en la zona norte, la problemática requiere atención nacional y soluciones más amplias. En tanto, aseguró que obras en Reynosa cuentan con material en reserva, pero no por muchos días, refirió que las empresas suelen contar con inventario de reserva, lo cual ayuda a mitigar afectaciones durante un día de bloqueo. Sin embargo, advirtió que una prolongación de la protesta complicaría no sólo al sector, sino al abastecimiento general en la ciudad.

"Un día quizá no afecta mucho, pero si esto se extiende la situación será más difícil, no sólo en construcción. Si vas a un supermercado, todos esos productos dependen del transporte. Esperemos que no se prolongue para no afectar a la ciudadanía", puntualizó.

¿Qué consecuencias dejarán las manifestaciones?

Agricultores han advertido que las manifestaciones podrían continuar si no reciben respuesta del gobierno federal, lo que mantiene en incertidumbre al sector productivo de Reynosa.