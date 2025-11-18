Preocupa a IP caída en el pasaje aéreo

Alarma al sector productivo de la ciudad de Reynosa las últimas cifras publicadas por el Aeropuerto Internacional de Reynosa, ya que dejan al descubierto un importante descenso en cuanto al número de pasajeros registrados de enero a septiembre. Con un total de 321 712 usuarios, se muestra una reducción del 18.5%, al compararse con los 394 856 viajeros que se tuvieron durante el mismo periodo en 2024.

"Se detuvieron nuevas inversiones, expansiones y se han incluso reducido puestos de trabajo en la industria maquiladora. En la construcción también ha habido una disminución, y el sector petrolero ha sido afectado por la caída en la demanda. Todo esto generaba un flujo importante de visitantes a nuestra ciudad y han dejado de venir porque ya no existe un ambiente de negocios", mencionó Roberto Cruz, consejero de la CANACO en Reynosa.

El empresario insiste en que una de las causas principales recae en el tema de inseguridad, hecho que inhibe la llegada de nuevas inversiones y posibilidades de negocio.

"La inseguridad sigue siendo un factor que inhibe la llegada de más visitantes. Es necesario que las autoridades estatales, federales y municipales tengan mayor coordinación para brindar seguridad a los ciudadanos y al ambiente de negocios. Es fundamental que se proporcione información clara y transparente en casos de alto impacto, especialmente cuando las circunstancias no quedan definidas".

Sin embargo, pese a que el problema ya ha sido identificado públicamente, incluso por parte del alcalde de la ciudad, hasta el momento todo sigue igual. Situación que mantiene en un estado de incertidumbre al sector empresarial.

"Tener más presencia es lo que se requiere: mayor prevención. Lamentablemente, ahorita tenemos una política reactiva, que actúa cuando ya ocurrieron los hechos delictivos. Lo que necesitamos es fortalecer la prevención de los delitos, y eso se logra con más elementos y más patrullas circulando para inhibir conductas criminales", expresó Cruz.

Mientras tanto, en Reynosa, el clima de inseguridad que se vive, debido a las desapariciones cada vez más frecuentes en tramos carreteros que conducen al aeropuerto, ya ha empezado a traer graves consecuencias, principalmente al turismo extranjero.

¿Cuáles fueron las cifras?

De acuerdo a cifras proporcionadas por el OMA, se indica que, mientras que en 2024, en lo que va del año, se registró la llegada de 1810 usuarios originarios de otros países, entre 2025, la cifra disminuyó un 11% con un total de 1610 pasajeros, números que alarman al sector productivo, ya que esto representa menor captación de inversiones.

MOVIMIENTOS

321,712 pasajeros en 2025

394,856 pasajeros en 2024

18.5% de disminución interanual

73,144 pasajeros menos que en 2024

Pasajeros Internacionales

1,610 pasajeros en 2025

1,810 pasajeros en 2024

11% de reducción en turismo extranjero

200 visitantes internacionales menos