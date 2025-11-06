Advierten por otro frente frío con lluvias dispersas

Autoridades de Protección Civil estatal mantienen en vigilancia el ingreso de un nuevo frente frío que podría afectar a entre el domingo y el lunes, con condiciones de viento fuerte, lluvias dispersas y un descenso moderado en la temperatura.

De acuerdo con el reporte meteorológico, la masa de aire frío que acompaña al sistema frontal podría provocar un evento "Norte" con ráfagas de viento que oscilarían entre los 55 y 75 kilómetros por hora, principalmente en las zonas costeras y del norte del estado.

Desde el domingo para Reynosa, se prevén máximas de 13 grados y posterior la siguiente semana de entre 10 a 16 grados centígrados como mínima.

Asimismo, se esperan lluvias de ligeras, acompañadas de un descenso térmico, al menos en Reynosa con 24 por ciento de posibilidades de lluvia para el domingo.

Los frentes fríos ya se hacen presentes en la región, ahora si con temperaturas frescas que ya se esperaban desde el mes de septiembre y octubre.



