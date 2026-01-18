Insisten en agregar otro cajero en Banco Bienestar

Insisten adultos mayores que acuden por centenares a retirar el dinero de su pensión Bienestar al banco que lleva el mismo nombre sucursal Hidalgo, en que debe instalarse por lo menos un cajero más en ese lugar.

El único con que se cuenta, en ocasiones falla y de eso se dan cuenta quienes van a consultar su saldo o bien a retirar el dinero que les es depositado de manera bimestral.

¿Qué problemas enfrentan los adultos mayores en el banco?

Hay personas que vienen desde muy lejos, de colonias como la San Valentín, Bugambilias y otras más localizadas por carretera Reynosa a Monterrey, y les resulta incómodo viajar en transporte público para llegar a la mencionada sucursal bancaria en donde se encuentran con enormes filas.

Eso les genera pérdida de mucho tiempo, pues hasta por varias horas tienen que estar sufriendo en ocasiones las inclemencias del tiempo.

Por fortuna, el día de ayer se instaló una carpa que le permitió a parte de la gente estar bajo techo, pero varias personas permanecieron expuestos a los candentes rayos del sol, pues no alcanzaron lugar.

Demandas de los usuarios sobre cajeros en Banco Bienestar

Lo que sí queda claro es la demanda de los adultos mayores, mujeres y hombres por cuanto a que instalen un cajero más en el Banco Bienestar Hidalgo o bien que instalen más sucursales, por lo menos tres más, una por carretera Reynosa a Río Bravo, otra por la Ribereña y una más por carretera Reynosa a Monterrey.

Impacto de las largas filas en la comunidad pensionada

La situación actual resalta la necesidad de mejorar los servicios bancarios para los adultos mayores, quienes enfrentan dificultades significativas para acceder a sus pensiones.