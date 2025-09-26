Dan atención médica a los adultos mayores

Casi 27 mil adultos mayores han sido visitados como parte de los Censos de Salud y Bienestar que realiza el Gobierno Federal en Reynosa.

Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado federal de los Programas para el Desarrollo en Tamaulipas informó que en Reynosa hay 56 mil adultos mayores y 5 mil 600 personas con discapacidad, los que se estarán visitando para realizar el censo.

Este esfuerzo tiene como objetivo acercar la atención médica hasta las puertas de cada hogar.

El llamado a la población es a recibir al personal acreditado que continúa recorriendo colonias.

El personal que acuden a las viviendas para buscar a los adultos mayores, van identificados con uniforme y credencial.

El Censo Salud y Bienestar del Programa Salud Casa por Casa, visita y censa a adultos mayores y personas con discapacidad en sus domicilios para aplicar el cuestionario de Salud y Bienestar.

Salud Casa por Casa tiene el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud los adultos mayores, así como de las personas con discapacidad.

Con el programa, personas facilitadoras de salud realizarán visitas periódicas a los hogares de los beneficiarios para garantizar la atención y seguimiento integral del estado de salud de las personas de 65 años de edad en adelante y personas con discapacidad que ya reciben las pensiones que son parte de los Programas para el Bienestar.



