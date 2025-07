Recomiendan empatía con los jóvenes con adicciones

Identificar el consumo de drogas en un hijo no es sencillo; no existen recetas universales, pero sí hay señales claras, cambios visibles y formas adecuadas (y otras no tanto) de abordar el tema en casa, así lo afirma la psicóloga Cinthya Colín, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Reynosa.

"El cuerpo da avisos", explica: ojos enrojecidos, pupilas dilatadas, descoordinación motriz y cambios en los hábitos de higiene pueden ser señales físicas. "Muchos adolescentes dejan de bañarse no por flojera, sino para conservar el efecto de la droga", añade.

No obstante, el principal indicador es la transformación en el comportamiento. "La dinámica de personalidad de un adolescente es estable. Cuando esa dinámica cambia de forma abrupta hay que prestar atención", advierte.

Colín aclara que no todos los cambios de actitud indican consumo de sustancias. En la adolescencia es normal que existan fluctuaciones emocionales y búsquedas de identidad, pero si estos cambios van acompañados de aislamiento, vínculos nuevos con amistades que ejercen presión o acciones que el adolescente realiza para no ser excluido (como fumar, beber o aceptar retos), entonces la alerta debe encenderse.

"La necesidad de pertenencia es una constante. Muchos adolescentes hacen lo que no quieren por miedo a ser rechazados", señala.

En la práctica, muchas familias abordan la sospecha o el hallazgo de consumo con métodos agresivos: gritos, prohibiciones tajantes, golpes. Para la directora del CIJ esa no es la vía. "No se corrige a golpes, no se previene desde el miedo", afirma.

Colín destaca que el entorno familiar influye tanto en la prevención como en el tratamiento. En la actualidad, explica, además que las dinámicas familiares han cambiado, padres y madres trabajan fuera del hogar, hay familias monoparentales, extensas, reestructuradas.

Y en medio de esas estructuras los vínculos emocionales se diluyen si no se alimentan con convivencia.

"Los papás creen que por vivir bajo el mismo techo ya existe un vínculo, pero el vínculo se genera con acciones, no con presencia pasiva", dice.

Recomendaciones concretas

La especialista señala que reforzar la autoestima del adolescente, validar sus emociones, escuchar sin juzgar y convivir activamente son herramientas que fortalecen la prevención. "Si en casa no encuentra aceptación, la va a buscar fuera. Y eso lo vuelve vulnerable", advierte.

Para los padres que descubren el consumo de drogas, Colín recomienda no caer en el pánico ni en la reacción impulsiva. La primera respuesta debe ser de contención emocional y de búsqueda de ayuda profesional. "Lo importante no es castigar, sino entender por qué ocurrió", concluye.