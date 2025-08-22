Demandan atención a problemas que afectan a los estudiantes

Acusa la UNPF (Unión Nacional de Padres de Familia) a autoridades de educación nacional por desinterés de atención a los problemas que afectan a los estudiantes.

"La postura del actual secretario de Educación, Mario Delgado, realmente resulta preocupante ante la problemática urgente en temas como el acoso escolar, el bullying que ha cobrado vidas en algunas entidades del país así como el conflicto magisterial que dejó a más de dos millones de niños sin clase en ocho estados aunado a la inutilidad de los nuevos libros de texto", dijo Guillermo Rodríguez Leal, en base a una investigación realizada por la organización Mexicanos Primero.

En el documento se aborda lo relativo a la entrega de libros de texto a Cuba, lo que ha generado una profunda inquietud y por tanto resulta alarmante que durante la administración del ex presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México haya enviado alrededor de 15 millones de ejemplares, lo que significó una "inversión" superior a los 380 millones de pesos, sin justificación clara ni transparencia en el uso de los recursos públicos.

Pero más que sorpresa, este tipo de acciones revelan la opacidad sistemática que caracterizó a la administración federal anterior y que lamentablemente aún persiste, señaló Rodríguez Leal, presidente de la UNPF a nivel Reynosa.

Ante la ausencia de una política integran seria que garantice el desarrollo educativo de nuestros hijos, exigimos transparencia total sobre el destino de los recursos públicos sí como la rendición de cuentas claras y verificables.