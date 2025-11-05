Piden capacitar a personal cómo actuar en incendios

Llaman a propietarios de comercios e industrias que operan en Reynosa a capacitar a su personal sobre cómo actuar en caso de incendio así como a enseñarlos a manejar extintores.

En Reynosa, de octubre del 2024 a septiembre del 2025, se han suscitado alrededor de 50 contados de incendio e incendios como tales en ese tipo de establecimientos con saldo de daños materiales y cero lesionados y cero pérdidas humanas.

Así lo revelan en Protección Civil y Bomberos de la ciudad, en donde se hace énfasis en la necesidad de contar con una puerta de emergencia, aunque la puerta de entrada pudiera fungir como tal, porque hay negociaciones que cuentan con una de entrada y una de salida.

Pero aquí lo importante es de que el personal cuente con la capacitación necesaria para saber qué hacer en caso de una emergencia para evitar posibles resultados lamentables.

Aseguran que elementos de PCyB realizan inspecciones en locales comerciales e industriales para conocer el estado en que vienen operando y de contar con las especificaciones adecuadas, se les da el visto bueno.

Pero en el caso de la capacitación, ahí sí que deberán de contratar a una empresa dedicada a ese tipo de servicios.



