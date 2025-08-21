Se mantiene estable el movimiento de migrantes

El albergue Senda de Vida, en Reynosa, mantiene su capacidad estable en cuanto al número de personas atendidas, según explicó el pastor Héctor Silva. Durante la última semana, la única incorporación fue una familia removida de Estados Unidos, compuesta por un padre y su hijo. A excepción de este caso, no se han registrado egresos ni ingresos recientes.

"Tuvimos una familia hace como una semana, un padre y un hijo que fue removido de Estados Unidos y llegó aquí con nosotros. Fuera de eso, no ha habido ni egresos ni ingresos. Muy tranquilo", señaló el pastor.

En cuanto a suministros, el albergue se encuentra en una situación favorable. La alimentación se mantiene adecuada, principalmente con productos no perecederos, y la baja ocupación ha permitido un uso eficiente de los recursos.

"Gracias a Dios todo está bien. También la alimentación, pues tenemos poca gente y no se utiliza como en tiempos anteriores. Ahorita estamos bien en ese punto", afirmó.

El pastor Silva también comentó sobre la reciente caravana que se desplazó desde Tapachula, compuesta por aproximadamente 1,200 personas. Parte de los migrantes se dirigió hacia Ciudad de México ante la dificultad de obtener permisos de trabajo en la región y las condiciones extremas del clima, especialmente para los niños.

"Lo que hicieron ellos fue ir a Ciudad de México, pero las autoridades vieron que los niños y el clima extremo afectaban, así que decidieron asistirlos para que no vinieran caminando. Si no hubiera sido así, muchos hubieran tenido que acudir a Senda de Vida", explicó.

Actualmente, el albergue mantiene comunicación constante con su personal y no se esperan cambios significativos en la población alojada. Según el pastor, la situación se encuentra estable, con atención adecuada para quienes requieren apoyo.

"Tenemos comunicación, damos las estadísticas sobre el personal y la situación está intermedia: ni sube ni baja", concluyó.