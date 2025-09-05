Lanza CIJ programas de cuidado emocional

El Centro de Integración Juvenil (CIJ) en Reynosa refuerza sus actividades y conferencias dirigidas a estudiantes de distintos planteles educativos de la ciudad, con motivo del próximo Día de Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre, con el objetivo de fomentar la prevención y el cuidado emocional entre los jóvenes.

Cinthya Colín, dirigente del CIJ, detalló que los programas se han coordinado con el CBTIS 302 y el CBTIS 131, aunque algunas fechas han sufrido ajustes por situaciones imprevistas.

"Estábamos programados para iniciar labores en el CBTIS 302 con una conferencia denominada Amorecidos, pero la directora del plantel decidió posponer la actividad por motivos de agenda", explicó Colín, quien señaló que las demás fechas ya están agendadas y confirmadas.

En el caso del CBTIS 131, se asignó a un responsable temporal para verificar el número de pláticas y coordinar la participación de todo el plantel. La relación con esta institución es cercana, lo que ha permitido calendarizar las actividades y garantizar la cobertura de los estudiantes.

Colín informó que las jornadas incluyen conferencias y módulos interactivos, así como atención de trabajo social y psicológica, tanto presencial como telemática.

"Cuando los jóvenes requieren atención presencial, se les solicita acudir a consulta; el resto de los servicios se brinda por vía telemática", aseguró la dirigente del CIJ.

El programa también contempla actividades lúdicas y dinámicas dentro de los módulos, diseñadas para reforzar los mensajes de prevención y fomentar el uso adecuado del tiempo libre entre los estudiantes.