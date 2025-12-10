Llevan jornada médica en ´Navidad de la Niñez´

La Coordinación de Damas Voluntarias, Servicios Médicos y Socorros, participaron activamente en la campaña "Navidad de la Niñez", realizada gracias a la invitación del club Rotaract UMAN, con el objetivo de acercar apoyos y actividades recreativas a las familias de la comunidad.

¿Qué actividades se realizaron en la campaña Navidad de la Niñez?

Como parte de la jornada, se ofrecieron consultas médicas gratuitas a habitantes de todas las edades, atendiendo principalmente padecimientos estacionales y brindando orientación preventiva. Paralelamente, se llevó a cabo una donación de ropa para niñas, niños y adultos, recolectada previamente mediante acciones solidarias.

Detalles de la donación de ropa y consultas médicas gratuitas

El evento también incluyó dinámicas navideñas, juegos y piñatas, con el propósito de fomentar la convivencia y regalar un momento de alegría a los más pequeños, quienes participaron entusiasmados en cada una de las actividades.

Impacto de la campaña en la comunidad del Ejido Pancho Villa

Las organizaciones involucradas destacaron la importancia de sumar esfuerzos interinstitucionales para fortalecer el tejido social. "Agradecemos profundamente a Rotaract UMAN por su invitación y por permitirnos colaborar en beneficio de nuestra comunidad", expresaron representantes de la Coordinación de Damas Voluntarias.

La campaña concluyó con una alta participación de familias del Ejido Pancho Villa, quienes reconocieron la labor conjunta de los voluntarios y el impacto positivo de estas iniciativas en la región.