Celebran discapacidad en la Zona Escolar 17

Con una serie de actividades, escuelas de educación especial de la Zona Escolar 17, celebraron el tres de diciembre. el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

"Cada año, precisamente en esa fecha, se efectúan eventos pero además de una conferencia impartida por Marcela Luna, doctora en Neuropediatría, sobre el tema Discapacidad, Características y Tratamiento También se llevó a cabo activación física entre los estudiantes así como se contaron cuentos y reseñas," dijo Martha Elena Zapata Bautista.

La titular de la referida Zona Escolar de Educación Especialo, añadió que los actos transcurrieron en un ambiente de compañerismo y armonía.

A los mismos asistieron madres y padres de familia de los alumnos quienes expresaron su contento por haberse conmemorado dicha fecha.

NO PIERDEN

Tanto docentes de los planteles pertenecientes a la mencionada zona escolar así como madres y padres de quienes acuden a los mismos a recibir educación y atención especial, no pierden la esperanza de que el cabildo sesione y autorice la donación del predio para la construcción del nuevo CAM (Centro de Atención Múltiple) de nueva creación.

"Ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que es una institución que hace mucha falta y que servirá para atender a menores con discapacidad intelectual, motora, auditiva, visual, múltiple y TEA (Trastorno del Espectro Autista) de esta cuidad.

Las actividades se realizaron en el CAM 14 y en las USAER (Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular) 15, 16, 34 y 140.