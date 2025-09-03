Llevan atención médica en clásico Domingazos

El diputado local Juan Carlos Zertuche continúa llevando a distintos tianguis de la ciudad los ya conocidos Domingazos; se trata de un módulo que instala en alguno de los tianguis de la ciudad, donde junto a un equipo de profesionales ofrece a la población consultas médicas y dentales, además de asesoría fiscal, legal y gestión social.

En esta ocasión tocó el turno al concurrido tianguis del riel, al que arribó el diputado y demás miembros que participan en esta actividad desde tempranas horas del pasado domingo. Cabe señalar que todos los servicios que ahí se ofrecen son totalmente gratuitos.

Esta actividad continuará llevándose a cabo, por lo que el legislador exhorta a la población a mantenerse atenta a los anuncios que sean compartidos a través de sus redes sociales oficiales, ya que será a través de este medio que se informe cuál será el próximo tianguis a visitar.