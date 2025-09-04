Vacunas, pláticas y más en la Semana de Salud

Autoridades de Salud en Reynosa anunciaron esta mañana las acciones que se llevarán a cabo a durante la Semana Nacional de Salud Pública que iniciará el 6 de septiembre y concluira el 13 del mismo mes.

"Como ya lo hemos dicho, la inauguración de la actividad se llevará a cabo en la Universidad Miguel Alemán de la colonia Rodríguez a partir de las 10:00 Horas", informó Iliana Villarreal Cantú, titular de la Jurisdicción Sanitaria IV.

Las labores a realizar son pláticas en escuelas, vacunación, caminata, zumbaton, consultas médicas, pruebas preventivas de DOC, exploración de mama, estilo de vida saludable y actividades con los niños.

En la explanada de la misma casa universitaria se instalarán módulos donde se atenderán servicios como vacunacion y otros más.