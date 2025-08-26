Regresan maestros a actividad escolar

Con el inicio del calendario del ciclo escolar 2025-2026 los maestros arrancan las actividades en forma oficial.

Desde este lunes 25 al 29 de agosto, se lleva a cabo la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar en todos los planteles de educación básica.

En Reynosa, son más de 6 mil maestros los que forman parte de la estructura educativa básica, los cuales están participando.

La Secretaría de Educación en el estado informó que este ejercicio involucra a docentes de los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, quienes trabajan en la planeación y organización de estrategias que aplicarán durante el próximo ciclo escolar.

Además, se pusieron a disposición de los docentes documentos y orientaciones.

El consejo técnico es fundamental para reforzar la capacitación y definir acciones que garanticen una mejor formación para niñas, niños y adolescentes.

El consejo técnico reúne a los docentes de los diversos niveles educativos durante toda esta semana, previo al arranque de clases en septiembre.



