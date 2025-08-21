Baja actividad comercial por periodo vacacional

La temporada vacacional de verano ha generado una disminución de entre 20 y 25 por ciento en la actividad comercial, principalmente por la salida de familias a distintos destinos por el periodo de descanso escolar.

Santiago González Cavazos, vocero de la Central de Abastos, comentó que durante estas semanas es común que se observe una baja en las ventas, ya que gran parte de los consumidores habituales se encuentran fuera de la ciudad.

"Si baja la actividad comercial en la región, nos ha bajado hasta en un veinte, veinticinco por ciento en temporada, definitivamente muchas empresas procuran vacaciones por el descanso de los niños y cosas de ese tipo", dijo.

Aun con la disminución en el movimiento, los comerciantes confían en que la actividad se regularice con el próximo regreso a clases, temporada que representa un repunte importante en la demanda de productos básicos.

La Central de Abastos llamó a los consumidores locales a seguir apoyando el comercio local, además de que tienen precios más accesibles.

Queda una semana y media de vacaciones escolares, por lo que pronto comenzará la llegada de las familias que se encuentran de vacaciones.