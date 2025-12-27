Activa frente frío alertas por bajas temperaturas

Un nuevo frente frío que cruzará el territorio tamaulipeco durante el próximo lunes lo que generará cambios relevantes en las condiciones meteorológicas para Reynosa, esperando mínimas de entre 9 y 5 grados centígrados.

Autoridades de Protección Civil Tamaulipas, señalan que este sistema frontal ocasionará lloviznas y lluvias ligeras dispersas, así como un evento Norte con rachas de viento estimadas entre 40 y 60 km/h, principalmente en zonas costeras y del norte del estado.

En Reynosa, para el lunes 29 de diciembre se esperan máximas de 17 grados centígrados y mínimas de 9 grados con 45 por ciento de posibilidades de lluvias, para el martes 30 de diciembre, 16 grados como máximas y mínimas de 5 grados centígrados.

DESPEDIRÁN EL AÑO CON CLIMA FRESCO

Para el miércoles 31 de diciembre para despedir el año, la temperatura se recupera ligeramente con máximas de 21 grados y mínimas de 10 grados y el 01 de enero, comenzando el año nuevo con máximas de 26 grados y mínimas de 16 grados centígrados,

Ante los cambios del clima que se esperan, las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, especialmente con niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Protección Civil Tamaulipas exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y extremar cuidados ante los cambios bruscos de temperatura.



