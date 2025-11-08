Acerca UTTN a alumnos a un entorno laboral real

Con el firme objetivo de brindar a sus estudiantes más y mejores oportunidades dentro de su campo laboral, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, dirigida por su rector Edgar Garza Hernández, ha logrado crear sinergias efectivas con importantes empresas que pertenecen a la industria maquiladora de nuestra región.

En esta ocasión, alumnos de Cuarto Cuatrimestre, Grupo "B", de la Carrera de Administración, Área Emprendimiento, Formulación y Evaluación de Proyectos, tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones de All Industrial Mexico, empresa dedicada a la impresión y grabado de etiquetas y distribución de equipo de protección y herramientas industriales.

Los futuros profesionistas tuvieron la oportunidad, además de conocer las instalaciones y operación de dicha empresa, de interactuar con profesionales del sector, quienes compartieron con el grupo valiosa información que reforzó la teoría adquirida en las aulas.

Con este tipo de actividades, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes y la vinculación con el sector productivo, alineándose a las políticas educativas que impulsa el gobernador, Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación a cargo de Miguel Ángel Valdez García, fortaleciendo así las competencias profesionales de sus futuros.

Los alumnos reforzaron sus conocimientos con la experiencia dentro de un entorno laboral.