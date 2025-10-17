Concientizan sobre el cáncer de mama en Hospital Materno

Durante el mes de octubre, distintas instituciones médicas en la ciudad de Reynosa llevan a cabo acciones a favor de la concienciación sobre el cáncer de mama, acercando información importante y oportuna a los usuarios, tanto mujeres como hombres.

En el caso del Hospital Materno Infantil, anualmente desarrollan una intensa jornada informativa; en esta ocasión contaron con la participación de un reconocido ginecólogo oncólogo; se trata del doctor Alejandro Phillips, quien ofreció una interesante charla en las instalaciones de dicha institución el próximo viernes.

Al respecto, Phillips aseguró que con estas acciones se busca lograr tanto la prevención como una detección a tiempo; dijo que un factor importante es saber reconocer los datos de alarma: "Debemos tener bien presente que al inicio el cáncer de mama es indoloro; sin embargo, cuando llegan a presentarse ciertos síntomas y signos, los principales son detectar un nódulo o una masa en la mama o en la axila, cambios en la piel, retracción del pezón, cambio de coloración o algo denominado como piel de naranja".

Pese a que anteriormente las mujeres mayores de 40 años eran quienes pertenecían al grupo de riesgo de padecer este tipo de cáncer, lamentablemente cada vez son más los casos que se registran en mujeres jóvenes. "Mujeres que presentan algún nódulo en la mama y que sean menores de 35 años deben realizarse un ultrasonido mamario. Es muy importante la auto exploración a partir de los 18 años, cada mes después del séptimo día de su menstruación, y la exploración anual por un clínico capacitado a partir de los 25 años", detalló el especialista.