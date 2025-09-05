Arranca el 10 del actual la Semana de Salud Pública

La serie de acciones que se llevarán a cabo durante la Semana Nacional de Salud Pública que iniciará el seis de septiembre y terminará el 13 del mismo mes, fueron enumeradas y dadas a conocer por autoridades de Salud en Reynosa.

La campaña será inaugurada de manera oficial el 10 del presente mes en las instalaciones de la Universidad Miguel Alemán, ceremonia que está prevista para comenzar a las 10:00 Horas, según lo dio a conocer Iliana Villarreal Cantú, titular de la Jurisdicción Sanitaria IV en conferencia de prensa celebrada en las instalaciones de la misma institución.

Vacunación para prevenir diversos tipos de enfermedades como el sarampión, rubeola, hepatitis, entre otras más, así como pláticas en escuelas, consultas médicas, caminata, zumbaron, pruebas preventivas de DOC, exploración de mama y estilo de vida saludable,entre otras más, se desarrollarán durante esos días.

Habló también de que durante el evento que se efectuará en la casa universitaria en cuestión, se instalarán varios módulos en los cuales se atenderá a estudiantes que deseen por ejemplo vacunarse o requieran de una consulta médica u otro tipo de los servicios que ahí se ofrecerán.

Vamos a llevar suficiente personal médico y de enfermería al lugar donde esperamos una gran demanda de servicios por parte del alumnado, señaló Villarreal Cantú.