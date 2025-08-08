Previenen cuadros diarréicos y enfermedades respiratorias

Más de 110 mil acciones de salud se han realizado entre enero y julio del presente año por parte de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tamaulipas.

Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, subdelegado médico del ISSSTE Tamaulipas informó que entre las acciones más destacadas se encuentra la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional, además del fortalecimiento de los esquemas básicos en diferentes grupos de edad, a través de unidades médicas y puntos desplegados en todo el estado.

Asimismo, se aplicaron vacunas Tdpa, contra la difteria, el tétanos, la tos ferina y el tétanos neonatal, también, se distribuyeron más de 52 mil sobres de Vida Suero Oral como medida preventiva ante enfermedades diarréicas en población infantil.

Como parte de estas acciones, se ofrece orientación a madres y cuidadores de menores de cinco años sobre la prevención y manejo en el hogar de enfermedades diarréicas e infecciones respiratorias agudas, así como la identificación de signos de alarma, a efecto de promover el autocuidado y la atención oportuna.

PARA TODOS

El ISSSTE recuerda que personas derechohabientes y no afiliadas pueden acudir a las unidades médicas ubicadas en Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo, Matamoros, El Mante, Tampico y Ciudad Victoria para completar sus esquemas básicos de vacunación a través del área de medicina preventiva.

El subdelegado médico reconoció el papel fundamental de los 65 Equipos Comunitarios (ECOS) para el Bienestar del ISSSTE, conformados por 225 voluntarios, cuyo trabajo ha sido clave para alcanzar las metas establecidas en materia de salud durante 2025.

"Estas acciones reflejan el compromiso del ISSSTE, encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, con la salud preventiva y la mejora continua de los servicios médicos en beneficio de las y los tamaulipecos", dijo el subdelegado médico.