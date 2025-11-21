Colectivo lanza reclamos contra alcalde de Reynosa

Como una total falta de respeto y educación es como integrantes del Colectivo Amor Por los Desaparecidos en Tamaulipas calificaron las acciones del actual alcalde de la ciudad de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, luego de que al intentar integrarse al desfile realizado en conmemoración del 20 de noviembre, día de la Revolución Mexicana, los funcionarios instalados en el presidio, incluyendo a la autoridad municipal, se pusieron de pie para luego retirarse antes de que desfilara el contingente de las madres y familiares de personas desaparecidas en esta ciudad.

Los hechos causaron una mezcla de tristeza y enojo entre quienes día a día luchan para encontrar a sus seres queridos. Algunas, con lágrimas y llenas de impotencia, alzaron la voz, lanzando una serie de reclamos dirigidos a Peña Ortiz, dejando en evidencia no solo su indiferencia respecto a esta grave problemática que aqueja a nuestra ciudad, sino también la falta de empatía ante el sufrimiento de aquellos que buscan a sus desaparecidos.

Al respecto, Edith González, vocera del colectivo, señaló: "Fue una burla lo que hicieron con los familiares de los desaparecidos. Aquí en Reynosa , llegamos con nuestro oficio de manera correcta, se nos da un número para participar y, al momento de que nos toca participar en el desfile, pues se levantan las autoridades y se van, incluyendo al alcalde, ignorando a los familiares de los desaparecidos e ignorando a los desaparecidos. Y pues se nos hace una falta de respeto;primeramente, es una falta de educación, una falta de sensibilidad. Aquí vemos, y lo confirmamos una vez más, que el alcalde Carlos Peña no tiene respeto por los desaparecidos; no tiene el mínimo interés de ayudar. "

Detalló que constantemente se habla de un apoyo a los colectivos de personas desaparecidas por parte del gobierno municipal ; sin embargo, la realidad es que no es capaz siquiera de escucharlos. "Yo creo que con esto nos queda claro que el gobierno de Reynosa tiene un nulo interés por el tema de los desaparecidos y búsquedas," concluyó González .