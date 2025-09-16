Respalda Blanquiazul Reforma a la Constitución

Con el propósito de proteger a las personas, familias, aparato productivo y a toda la sociedad del grave delito de la extorsión y a quienes se atreven a denunciar este ilícito, la diputada federal del Partido Acción Nacional por Tamaulipas, Blanca Leticia "Lety" Gutiérrez Garza, afirmó que el PAN apoya la Reforma a la Constitución.

"En Acción Nacional hemos sido claros, estamos a favor de la Reforma Constitucional en materia de extorsión para que las familias mexicanas tengan protección real frente al delito", aseguró.

La diputada federal del partido albiazul en la LXVI Legislatura expresó al respecto:

"Nuestra iniciativa del Partido Acción Nacional parte de principios rectores claros:

* Enfoque en la víctima

* Respeto a los derechos humanos

* Legalidad

* Debido proceso

* Presunción de inocencia,

* máxima protección de datos personales de denunciantes y

* Transparencia con participación ciudadana", expresó.

COMPROMISO

La diputada federal emanada del PAN refrendó su compromiso con la población, en el sentido de escuchar, atender y plantear en la Cámara de Diputados iniciativas de ley que contribuyan a solucionar los problemas y necesidades de la población, en los diversos ámbitos.