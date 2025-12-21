Agente detiene el tráfico y adulta cruza el bulevar

En medio del ruido de los motores, el caos vehicular y la prisa cotidiana, un gesto de humanidad logró hacerse notar y recordar que el servicio público también se ejerce con empatía.

Un perito de Tránsito y Vialidad municipal dio muestra de vocación y sensibilidad al detener por completo la circulación vehicular para ayudar a cruzar el bulevar Miguel Hidalgo a una mujer de la tercera edad, quien se encontraba en evidente dificultad para hacerlo por sí sola.

El hecho ocurrió a la altura de la colonia Del Valle, donde elementos de Tránsito realizaban labores de atención tras un accidente vial y recababan información para el peritaje correspondiente. Mientras cumplían con su trabajo, los oficiales se percataron de la presencia de una adulta mayor que intentaba cruzar el bulevar, sin éxito, debido al intenso flujo de automóviles que circulaba en ambos sentidos.

Al notar la situación, uno de los peritos se acercó a la mujer, entabló un breve diálogo con ella y, sin dudarlo, levantó la mano para pedir el alto total a los conductores. Con paciencia y cuidado, detuvo el tráfico y acompañó a la señora paso a paso, asegurándose de que pudiera cruzar la vialidad de manera segura.

La escena fue observada por peatones y automovilistas, quienes no ocultaron su sorpresa ante una acción que, aunque sencilla, se ha vuelto poco común en la vida diaria. Más allá de su función de aplicar el reglamento vial, el agente demostró que la autoridad también puede ser cercana, solidaria y consciente de las necesidades de los sectores más vulnerables.