La mayoría de lesiones en niños ocurren en casa

De acuerdo con la Secretaría de Salud las lesiones más frecuentes en los menores de 10 años son las caídas, quemaduras, heridas, intoxicaciones y ahogamiento, destacando que en su mayoría, ocurren en el hogar.

Por su parte una empresa aseguradora informó que se han destinado 224 millones de pesos a la atención de más de 13 mil casos de accidentes de niños menores de ocho años, desde 2020 a 2024.

En los últimos 5 años, el año 2024 fue el que tuvo mayor número de casos, con un incremento de 37%, comparando el año 2020 contra el 2024 .

Con respecto a las edades en las que se registró el mayor número de incidentes, en los últimos 5 años, en el rango de 0 a 8 años fueron a los 3 y 6 años.