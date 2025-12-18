Aumentan accidentes domésticos y viales en vacaciones

Durante la temporada decembrina, la Cruz Roja Mexicana alertó sobre el incremento de accidentes viales y domésticos, por lo que exhortó a la población a reforzar las medidas de prevención para evitar situaciones de riesgo.

Julian Barajas, coordinador de Comunicación e Imagen de la institución, informó que en estas fechas se registra un aumento considerable de accidentes de tránsito, principalmente por la combinación del consumo de alcohol con la conducción y el uso del teléfono celular al volante, factores que continúan siendo una de las principales causas de emergencias atendidas.

Indicó que, además de los percances en vialidades, el área de urgencias de la Cruz Roja reporta un incremento en accidentes dentro del hogar, sobre todo a partir del 19 de diciembre, cuando inicia el periodo vacacional y los menores pasan más tiempo en casa.

Entre los casos más frecuentes se encuentran caídas, golpes, fracturas y quemaduras, estas últimas provocadas por líquidos calientes y por el uso de pirotecnia durante las celebraciones.

Ante ello, la institución reiteró el llamado a evitar el uso de pirotecnia y, en caso de emplearla, hacerlo bajo la supervisión de un adulto responsable, en espacios abiertos y lejos de materiales inflamables, a fin de prevenir incendios y lesiones graves.

Finalmente, la Cruz Roja Mexicana recordó que sus servicios de urgencias operan las 24 horas del día e invitó a la población a comunicarse al número de emergencias 911 ante cualquier eventualidad, subrayando que la prevención es clave para disfrutar de unas fiestas seguras.

INCIDENTES EN CASA:

Caídas

Golpes

Fracturas

Quemaduras



