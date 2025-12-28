Choca contra poste y lo deja al borde del colapso

La celebración de Nochebuena terminó de manera accidentada para un conductor, quien de acuerdo con testigos, se impactó contra un poste que sostiene cables del servicio de telecomunicaciones.

El fuerte choque provocó que la estructura quedara severamente dañada y actualmente se mantenga sostenida únicamente por una malla ciclónica, dentro de un domicilio ubicado en la esquina de las calles oro y café, en la colonia Arcoíris.

Impacto en la comunidad tras el accidente

Vecinos del sector señalaron que, tras el percance, el presunto responsable se dio a la fuga, dejando el poste en evidente riesgo de colapsar. Esta situación ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes aseguran que desde el accidente se han presentado fallas en el servicio de televisión por cable, debido a que el cableado permanece en constante movimiento a causa de la inestabilidad del poste.

Acciones de los vecinos ante el peligro del poste

Los residentes advirtieron que el peligro no se limita a las afectaciones en las telecomunicaciones, ya que el poste también sostiene líneas de energía eléctrica que abastecen a varios hogares, lo que incrementa el riesgo de un accidente mayor.

Detalles del accidente y su consecuencia

Ante este escenario, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades correspondientes y a las empresas responsables para que acudan a realizar las reparaciones necesarias a la brevedad, con el fin de evitar una posible tragedia y garantizar la seguridad de las familias que habitan en la colonia.