Se incendia tráiler con tomates en puente Pharr

Un incendio se registró la tarde de este viernes en uno de los carriles de acceso al puente Reynosa-Pharr en su carril de sur a norte.

Los hechos se registraron poco después de las 16:00 horas en el mencionado punto, hasta donde arribaron elementos de Tránsito Estatal, Guardia Estatal y Protección Civil para controlar el siniestro, el cual por fortuna no dejó personas lesionadas.

Acciones de la autoridad ante el incendio

Mientras tanto, el flujo vehicular se encuentra paralizado, en lo que se realizan las maniobras para retirar la caja del tráiler, la cual quedó calcinada y con gran parte de su carga en el interior.

Al ser un tramo de jurisdicción federal, serán los agentes de la Guardia Nacional quienes se encargarán de realizar las indagatorias pertinentes y esclarecer los hechos.

Detalles del accidente en el puente Reynosa-Pharr

Hasta el momento se desconocen las causas de este incidente; sin embargo, el conductor de la unidad es reportado como fuera de peligro.