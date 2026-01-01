Facilitan acceso a casa a bajo costo

Trabajadores que tengan al menos 6 meses de antigüedad laboral, pueden acceder al programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia federal orientada a facilitar el acceso a una casa a personas que perciben entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales.

¿Qué requisitos se necesitan para el programa Vivienda para el Bienestar?

De acuerdo con el INFONAVIT, uno de los principales requisitos es no tener un crédito hipotecario vigente con el Instituto, tener actualizados los datos de contacto como teléfono, correo electrónico y domicilio, o en los Centros de Servicio de la dependencia, donde también se puede consultar la oferta de vivienda disponible en cada localidad.

Una vez actualizada la información, el INFONAVIT notificará directamente a las personas que resulten preseleccionadas para iniciar su trámite de crédito, mediante correo electrónico, mensaje al celular o carta postal.

Detalles sobre la asignación de viviendas en el programa

La asignación de las viviendas se realizará conforme al orden de registro de los derechohabientes interesados. La dependencia reiteró que todos los trámites son gratuitos, sin intermediarios, y que cualquier notificación oficial se hará de manera directa, exhortando a la población a no compartir datos personales con terceros y acudir únicamente a oficinas autorizadas para recibir orientación.

Las viviendas son de al menos 60 metros cuadrados, con dos recámaras, sala-comedor y baño completo, con áreas de convivencia comunitaria como zonas verdes, espacios de esparcimiento y estacionamiento.

Beneficios del programa Vivienda para el Bienestar para trabajadores

Estas viviendas tendrán un costo promedio de 600 mil pesos, que está muy por debajo del precio de mercado.