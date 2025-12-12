Fortalecen formación académica estudiantil

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) dio un paso estratégico en el fortalecimiento de su oferta académica al formalizar un convenio de colaboración con el Centro de Biotecnología Genómica (CBG) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), uno de los organismos científicos más reconocidos del país.

La firma del acuerdo, autorizada por la Secretaría de Innovación e Integración Social del IPN, a cargo de la MCE Yessica Gasca Castillo, fue atestiguada por autoridades de ambas instituciones, entre ellas el Director de Vinculación de la UTTN, Ricardo Javier Vázquez Serrano; el Director de Convenios y Trámite Registral del IPN, Armando Gómez Moreno; y el Abogado General de la UTTN, Javier Gerardo Gómez Uribe.

Con este convenio, encabezado por el rector de la UTTN, Edgar Garza Hernández, y la directora del CBG, Amanda Alejandra Oliva Hernández, se abre la puerta a una amplia agenda de actividades académicas y de investigación que incluye estancias, prácticas profesionales, capacitación especializada y participación en proyectos científicos de alto impacto.

De acuerdo con la UTTN, la alianza responde a la necesidad de fortalecer competencias tecnológicas y científicas en áreas clave para el sector productivo. La incorporación de estudiantes y docentes a procesos de innovación y transferencia tecnológica permitirá consolidar perfiles más competitivos y responder a las demandas de la industria nacional.

La iniciativa se enmarca en las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, quienes han destacado la importancia de promover una educación superior vinculada con centros de investigación y oportunidades de desarrollo para la juventud tamaulipeca.

Con esta colaboración, la UTTN reafirma su compromiso de ampliar las posibilidades de crecimiento académico y contribuir al fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico de la región.



