Dispersan despensas a abuelos vulnerables

Integrantes de la Asociación Civil Regalando una Sonrisa realizaron la entrega de despensas a los abuelitos en situación vulnerable en la colonia Artículo 123 en el municipio de Reynosa; en respuesta a las distintas solicitudes de apoyo que reciben cada vez.

En esta entrega participaron los alumnos de la Universidad TecMilenio, Angela Mellado Castillo y Edgar Guerra Padilla, quienes colaboran en distintas actividades de la asociación, cumpliendo a la par con las horas de servicio social.

Asimismo, se agradeció por las donaciones entregadas a Sarahi Arteaga Carreón, ciudadana de esta ciudad, quien se ha unido a esta noble labor.

Jose Luis Jiménez Casas, fundador de la Asociación Civil Regalando Una Sonrisa, invitó a participar a los ciudadanos en general a sumarse a los distintos proyectos altruistas.

En caso de que se encuentren interesados en realizar alguna donación de ropa, despensas, medicamentos, sillas de ruedas, útiles escolares, pueden entregarlas en las instalaciones del Hotel Astromundo, ubicado en la calle Juárez 675, en la zona centro de la ciudad de Reynosa.

Participaron los estudiantes de la Universidad TecMilenio Angela Mellado Castillo y Edgar Guerra Padilla.



