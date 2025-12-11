Denuncian abandono urbano

Vecinos de la colonia Pedro José Méndez, en la calle Segunda, denunciaron que desde hace más de cuatro décadas viven sin drenaje ni pavimentación, deficiencias que año tras año se agravan durante la temporada de lluvias. La situación, señalan, revela no sólo abandono institucional, sino también contradicciones en los registros municipales, donde la vialidad aparece como pavimentada pese a que la obra nunca se ejecutó.

Una de las residentes, con más de 40 años en el sector, explicó que la inexistencia de drenaje los obliga a usar fosas sépticas que colapsan con cada lluvia, ocasionando inundaciones dentro de las viviendas y un riesgo constante de enfermedades.

"Yo ya no estoy jovencita como para andar limpiando todo cuando se mete el agua. Las fosas se llenan y se vuelve un problema muy grande", relató Lucinda García, quien asegura que convive con aguas negras cada temporada.

Vecinos de la zona exigen revisar su caso ya que indican la vía aparece como pavimentada pese a que ellos aún viven incluso sin sistema de drenaje.

A ello se suma la falta de pavimento, que ha permitido la formación de hoyos de gran dimensión que dificultan el tránsito y ponen en riesgo a peatones y vehículos. La situación, denuncian, empeoró cuando rutas del transporte público comenzaron a desviar su recorrido por la calle Segunda. "Allí donde está la camioneta blanca hay un hoyo enorme. Toda la calle está igual", añadió la vecina.

Los habitantes afirman haber solicitado la pavimentación en al menos dos ocasiones, sin resultados. Relatan que la autoridad justificó su inacción argumentando que el presupuesto no alcanzaba por tratarse de una calle "muy ancha". Lo más grave, señalan, es que en documentos oficiales figura como pavimentada desde hace años.

"Hace como 17 años firmamos para la pavimentación y no se hizo", recordó la entrevistada.

Llamado urgente

La comunidad exigió al Ayuntamiento acudir a la zona para constatar personalmente las condiciones en las que viven y atender su solicitud de drenaje y pavimentación. Incluso aseguran estar dispuestos a cubrir los costos del drenaje si se les autoriza realizar el trámite.

"Queremos que nos escuchen. Que vengan, que vean cómo estamos viviendo y que nos ayuden. Necesitamos el drenaje con urgencia", expresó la afectada.

Tras décadas de rezago, los vecinos esperan que esta vez su denuncia no quede archivada y que por fin se garantice un entorno seguro, salubre y digno para las familias que habitan esta calle.



