Un atractivo turístico perdido

Considerada hace 40 años o más como una área turística por excelencia para atraer cada fin de semana a miles de visitantes Del Valle de Texas, con importante derrama económica en beneficio de los prestadores de servicios como hoteleros y comerciantes, la Zona Rosa se encuentra en completo abandono.

Esto no preocupa en ningún momento a las autoridades municipales y turísticas de los niveles de gobierno.

Hasta ahora no han elaborado proyectos para tratar de rescatar el lugar y convertirlo en lo que era antes: un enorme atractivo para los paseantes foráneos y mismos los habitantes de esta ciudad fronteriza.

En un recorrido realizado en el lugar, se observó que sólo unas cuantas estructuras deterioradas de concreto y una mesa de madera podrida es testigo mudo del deterioro y abandono en el que se encuentra la Zona Rosa, que antes fue un semillero y atractivo turístico en la región.

Aún quedan de pie, como haciendo un llamado a las autoridades para contribuir a rescatar la Zona Rosa.

Enfrente de este lugar, secundando este llamado, se encuentra uno de los comercios de aquella época, “Curio Shop“, que se anunciaba con la leyenda Mexican Arts And Grafts“, y a donde al igual que en otros establecimientos del área turística acudían visitantes locales, Del Valle de Texas, de la región y hasta de ciudades como Monterrey, Nuevo León,

Por la apatía de las autoridades ya no queda nada de de lo que antes fue la llamada Zona Rosa, que era un gran atractivo turístico no sólo de día sino también de noche, a lo que se sumaban otros establecimientos donde los turistas tenían la oportunidad de tomar una bebida y realizar diversas actividades como bailar o simplemente caminar por las tranquilas calles de Reynosa, sumergida en la actualidad en la inseguridad, como la mayoría de las ciudades y estados del país.

A la fecha el terreno en donde antes convivián los turistas se encuentra cercado con una malla metálica, en donde la maleza ha ido creciendo.

Esto contrasta sin duda con la gran cantidad de personas provenientes Del Valle de Texas que cada fin de semana recorrían el puente con dirección de Hidalgo hacia Reynosa para divertirse y bailar en las discotecas los jóvenes, y los adultos en centros nocturnos o centros de baile, en la misma Zona Rosa.

Una mesa de madera podrida es testigo mudo del deterioro y abandono en el que se encuentra la Zona Rosa, que antes fue un semillero y atractivo turístico en la región.