Sin control, abandono de viviendas

El Infonavit no tiene la certeza de cuántas casas abandonadas hay en la ciudad.

En la ciudad de Reynosa no se puede determinar con certeza cuántas casas fueron abandonadas por las familias y cuántas fueron recogidas por falta de pago.

Carlos Humberto Gámez Cantú, representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana ante la comisión consultiva del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, comentó que algunas casas fueron abandonadas.

Señaló que algunas fueron deshabitadas porque se cambiaron de ciudad, o ya no quisieron seguir pagando, pero hay otras que están abandonadas, pero se siguen pagando.

"No todas son de Infonavit, no son las que la gente decía que se las habían recogido, algunas fueron abandonadas porque la gente cambió de ciudad; no se puede determinar con certeza cuáles fueron recogidas por el instituto por falta de pago y cuáles fueron abandonadas", dijo.

Explicó que hay mucha inquietud sobre el tema de las casas abandonadas, porque el Infonavit no sabe con certeza cuántas viviendas tiene disponibles que han sido recogidas y que se pueden comercializar nuevamente.

Son diversos sectores donde hay gran cantidad de vivienda abandonada, aunque no se sabe el motivo por el que están solas.

Desde hace años que se ha hablando de programas para rescatar las viviendas que están abandonadas para poder venderlas y evitar problemas de inseguridad y salubridad, pero no se han logrado concretar.