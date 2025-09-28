Proliferan baches en la colonia Longoria

El abandono de calles cada vez es más notorio en Reynosa. Son numerosas las arterias que se encuentran destrozadas y llenas de baches sin que autoridad alguna haya atendido ese problema que afecta a la población automovilista.

Un caso concreto lo representa la calle Río Alamo en la colonia Ampliación Longoria. Solamente en esa arteria existen por lo menos una decena de hoyancos de diferentes tamaños y profundidad a los cuales los conductores prefieren evadirlos que pasar sobre ellos para evitar daños a sus unidades.

Ni parches ni nada les han puesto a esos baches quienes tienen la obligación de hacerlo. Por qué esperar a que la gente los rellene con escombro, cuando que para eso hay un presupuesto anual millonario para darle mantenimiento a las calles, dijo Gelasio Morán.

Hay muchas carencias en ese sentido y solamente se les da mantenimiento a las calles más transitadas, bulevares, avenidas, pero el municipio se olvida de muchas que están en el primer cuadro de la ciudad y peor aún las que hay en las colonias populares que se encuentran a lejana distancia.