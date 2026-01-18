Colonia Petrolera clama atención de autoridades

La Colonia Petrolera es en realidad la Colonia José de Escandón, una zona residencial con características propias de asentamiento en esa área, conocida por su conexión histórica con la industria petrolera y su ubicación, cerca de bulevares importantes como el Colosio, ofreciendo comodidades para vivir en Reynosa.

En la actualidad no se sabe si las obras de urbanidad corresponden al municipio, a Petróleos Mexicanos o al sindicato petrolero. Pero hoy enfrenta un abandono total, ya que sus calles y bulevares se encuentran llenas de basura y hierbas que se han convertido en un paisaje que refleja la indolencia de los responsables de mantenerla limpia, con calles bien pavimentadas.

¿Qué está pasando en la Colonia Petrolera de Reynosa?

Lo que antes era un ejemplo, ahora es una vergüenza, mientras los residentes del sector dejaron de presumir lo que era un ejemplo urbano para toda la ciudad, a pesar de estar bien conectada, cerca de puntos de referencia importantes como el Bulevar Colosio y áreas industriales.

Impacto del abandono en la comunidad de la Colonia José de Escandón

Reynosa es una ciudad clave en la actividad petrolera de México, y esta colonia forma parte de su tejido urbano, junto a otras colonias importantes como las de la salida a Monterrey o zonas como la Reserva Territorial.